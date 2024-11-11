هتك عرضها.. حلاق يتهم زوج خالته باستدراج طفلته لغرفة نومه في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

اتهم حلاق، زوج خالته، بهتك عرض طفلته البالغة من العمر 7 سنوات، أثناء مبيتها في منزل خالتها؛ حيث جردها من ملابسها واعتدى عليها، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مباحث شمال الجيزة، بإبلاغ حلاق بتعرض ابنته للاعتداء من زوج خالتها، وتضمن البلاغ أن الطفلة المجني عليها تبلغ من العمر 7 سنوات، توجهت للمبيت بمنزل خالتها، وعندما عادت أخبرته أن زوج خالتها، بعدما استدرجها لغرفة نومه وجردها من ملابسها، ثم قام بهتك عرضها وهددها بعدم إخبار أحد من أسرتها.

وألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.