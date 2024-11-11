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الداخلية تكشف ملابسات تغيب طفل يعاني من مرض نفسي في الدقهلية

12:03 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الشرطة المصرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تغيب طفل يعاني من مرض نفسي بمحافظة الدقهلية، والعثور عليه داخل مستشفى بالشرقية.

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب طفل "من ذوي الاحتياجات الخاصة" مُقيم بمركز ميت غمر بالدقهلية، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 نوفمبر الجاري ورد بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من والد الطفل المشار إليه بتغيب نجله عقب خروجه من منزلهما في 27 أكتوبر الماضي لمعاناته من مرض نفسي، ولم يتهم أو يشتبه في غيابه جنائيًا.

وفي وقت لاحق حضر والد الطفل لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، وقرر بعثوره على نجله، وأنه حاليًا مودع بإحدى مستشفيات الطب النفسي بالشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تغيب طفل يعاني من مرض نفسي الدقهلية
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