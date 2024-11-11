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قيمتها 30 مليون جنيه.. الداخلية تطارد تجار "العُملة"

10:54 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 30 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

النقد الأجنبي وزارة الداخلية أسعار العملات مكافحة جرائم الأموال العامة
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