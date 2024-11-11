مع الاحتفاظ بالمصرية.. الداخلية تأذن لـ21 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 شخصًا للحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

يأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي يسمح للأفراد بالحصول على جنسية أجنبية مع استمرار احتفاظهم بالجنسية الأصلية في بعض الحالات.

القرار رقم 2006 لسنة 2024 يتضمن موافقة على تجنيس هؤلاء الأشخاص بالجنسيات الأجنبية التي تم تحديدها في القرار، مع الحفاظ على جنسيتهم المصرية. وقد بدأ القرار بأسماء 21 مواطنًا، حيث جاء في أولهم "يوسف سيد محمد سيد خليل" وآخرهم "محمد توفيق محمد علي حسنين".