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الأمن يكشف تفاصيل السطو المسلح على محل مجوهرات في قنا

12:25 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

مديرية أمن قنا

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كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة محل للمصوغات الذهبية بدائرة مركز شرطة قوص.

البداية عندما تلقى المركز بلاغًا من صاحب المحل يفيد بدخول شخصين إلى المحل، وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، وتمكنا من الاستيلاء على كمية من المصوغات الذهبية، ثم لاذا بالفرار على دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وهما عاطلان مقيمان بدائرة المركز، وبحوزتهما المضبوطات التي تشمل المصوغات الذهبية المسروقة والبندقية الآلية المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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