إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة في أطفيح

كتب- محمد الصاوي:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بقرية بأطفيح.

مباشرة تم نقلهم لإحدى المستفيات والاستعانة بـ"لودر" من مجلس المدينة لانتشال السيارة من الترعة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط سيارة في ترعة بقرية القبابات بمدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتبين من الفحص أن سيارة ربع نقل تقل عددا من العمال أثناء سيرها على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد سائقها فانحرفت عن الطريق وسقطت في الترعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.