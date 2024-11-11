محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر.. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، جلسة استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر أثناء استضافتهم له على حكم الإعدام.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قد أحالت أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستمعت المحكمة، لمرافعة ممثل النيابة، والذي قال، إن "المتهم خان ميثاق الصداقة وجاء بفعلة شنيعة بعد استضافة المجني عليهم له، وإكرامهم إياه وإعطائهم تذكرة طيران لمساعدته".

وأردف، أن المتهم تحالف مع الشيطان واتفق على جريمة هزت بني الإنسان، ولا بد من إصدار حكم صارم للقصاص منه.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة "المرجوشي"- بهتيم- شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهم لدى استضافتهم إياه بمحل سكنهم في دولة قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهم بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهم قاصدًا قتلهم، مما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.