محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الألف مسكن".. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الألف مسكن.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وسبق وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 14 سنة غيابيًا على المتهم وآخرين، وقام دفاع المتهم باتخاذ خطوات إعادة إجراءات الحكم بعد القبض عليه.

ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.