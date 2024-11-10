بسبب مسلسلي "شغل عالي" و"وجوه".. قرار قضائي بشأن دعوى تعويض قناة النهار ضد شركة إنتاج

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 26 نوفمبر الجاري، للحكم في الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض، والوكيل القانوني لقناة النهار الفضائية، ضد شركة "فيو ميدل إيست" برقم 3898 لسنة 2024 اقتصادي القاهرة، للمطالبة بتعويض عن الإخلال التعاقدي بينهما بشأن مسلسلي "شغل عالي" و"وجوه"، وذلك فيما يخص حقوق الديجيتال.

وبادرت الشركة المدعي عليها في إقامة دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي، وصدر حكم لصالحها حكما ضد القناة إلا أنه لم يتم بحث تلك الإخلالات لكون اختصاصها تابع للمحكمة الاقتصادية، وعليه تم إقامة تلك الدعوى لبحث الإخلالات التعاقدية.