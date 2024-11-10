إعلان

بسبب مسلسلي "شغل عالي" و"وجوه".. قرار قضائي بشأن دعوى تعويض قناة النهار ضد شركة إنتاج

10:35 م الأحد 10 نوفمبر 2024

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز جلسة 26 نوفمبر الجاري، للحكم في الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض، والوكيل القانوني لقناة النهار الفضائية، ضد شركة "فيو ميدل إيست" برقم 3898 لسنة 2024 اقتصادي القاهرة، للمطالبة بتعويض عن الإخلال التعاقدي بينهما بشأن مسلسلي "شغل عالي" و"وجوه"، وذلك فيما يخص حقوق الديجيتال.

وبادرت الشركة المدعي عليها في إقامة دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي، وصدر حكم لصالحها حكما ضد القناة إلا أنه لم يتم بحث تلك الإخلالات لكون اختصاصها تابع للمحكمة الاقتصادية، وعليه تم إقامة تلك الدعوى لبحث الإخلالات التعاقدية.

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دعوى تعويض قناة النهار شركة فيو ميدل إيست مسلسل شغل عالي مسلسل وجوه مركز القاهرة الإقليمي الإخلال التعاقدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جريمة كوبري الساحل.. قرار من النيابة في واقعة "طفل إمبابة"

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"