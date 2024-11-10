"قطع جسمها بمقص".. قرار من القضاء ضد عاطل أنهى حياة زوجته في بولاق

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بقتل زوجته بمقص أمام أطفاله؛ إثر خلافات بينهما على مصرف البيت في بولاق الدكرور بالجيزة؛ إلى جلسة 11 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل لتولي الدفاع عن المتهم.

عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشارعادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كلا من عنتر عبد الوهاب دولاتي و إبراهيم محمد أمين، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "أيمن .م.ب" في تحقيقات الدعوى رقم 20613 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4473 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "ف. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لخلافات بينهما، بأن عقد العزم المصمم على قلتها و ا أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا، حيث حاولت الزوجة الدفاع عن نفسها حتى استل "مقص" مستخدما إياه بأن كال لها بغلو عدة طعنات قاتلة في أنحاء جسدها قاصدًا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وباستجواب "أيمن م"، بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكاب الواقعة بأنه على إثر خلاف نشب فيما بينه وبين زوجته تعدى عليها داخل مسكنهما بسبب مصروف المنزل، وكال لها عدة طعنات باستخدام مقص حديدي محدثاً إصابتها قاصداً إزهاق روحها.