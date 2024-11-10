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انتقامًا لضرب زوجة أحدهم.. 3 عمال يجردون شخص من ملابسه وتصويره بملابس نسائية في قنا

07:52 م الأحد 10 نوفمبر 2024

مركز شرطة دشنا

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي؛ يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية وتهديده من قبل بعض الأشخاص في قنا.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع الفيديو حتى أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة دشنا بلاغًا من أحد الأشخاص بقيام 3 عمال مقيمين بدائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره بملابس نسائية، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، إثر خلافات أسرية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وأقروا بارتكابهم الواقعة لقيام المجني عليه بالتعدي بالضرب على زوجته "شقيقة إثنين من المتهمين".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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