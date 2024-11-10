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بعد السيطرة عليه.. ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق عقار البساتين

07:03 م الأحد 10 نوفمبر 2024

رجال الحماية المدنية

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كتب- محمود الشوربجي:

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل عقار، وأمرت بندب الأدلة الجنائية، لفحص أسباب الحريق وحصر التلفيات.

وتبين من التحقيقات عدم وجود إصابات بشرية، وعدم امتداده لباقي العقار أو المجاورات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب في عقار بمنطقة البساتين، دون إصابات.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل عقار في منطقة البساتين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة البساتين الجزئية حريق عقار بالبساتين الأدلة الجنائية مديرية أمن القاهرة
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