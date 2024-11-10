"النار مسكت في جامع ومحلات".. السيطرة على حريق حلقة السمك بالزيتون

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في محال بحلقة السمك وامتد إلى جزء من مسجد بمنطقة الزيتون.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد بحلقة السمك بمنطقة الزيتون.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء وإسعاف، وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.