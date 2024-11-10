تفاصيل ضبط نجل داعية بـ"حشيش".. وتحليل المخدرات يكشف النتائج

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في ضبط نجل داعية شهير بـ"مخدر الحشيش" داخل سيارته بمنطقة أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، وعرض المتهم على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات.

وكشفت التحقيقات أن قوات الأمن، اشتبهت في المتهم خلال دورية أمنية في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وتم استيقافه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على 4 قطع كبيرة من "الحشيش"، و3 أقراص مخدرة "تامول"، وسلاح أبيض يحمل آثار تقطيع المخدر، تم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأثناء فحص هاتف الشاب المتهم كشف ضابط الدورية الأمنية عن احتواء الهاتف على محادثة بين المتهم وبين موزع مخدرات، وأيضا صورة له وهو يحمل "بندقية خرطوش".

وكان مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية باشتباه قوة أمنية في سيارة يقودها شاب بأحد الشوارع بمنطقة أكتوبر.

وبإيقاف السيارة تبين أنه نجل داعية شهير وعثر بحوزته على حشيش مخدر، وتم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.