المشدد 15 عامًا لـ عامل هتك عرض طفل في بولاق الدكرور

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل مطعم بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بخطف طفل تحت تهديد السلاح وهتك عرضه بالقوة في منزل مهجور بمنطقة ناهيا بولاق الدكرور بالجيزة.

عُقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كلا من عنتر عبد الوهاب دولاتي و إبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 22081 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4645 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "خالد ف" عامل مطعم ، خطف المجني عليه الطفل "م. ب" بطريق بالإكراه وتحت سلاح أبيض"كتر" و حال سير المجني عليه بالطريق العام استوقفه مشهرًا سلاحا أبيض في مواجهته.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم اقتاد الطفل عنوة إلى منزل مهجور قصي عن أعين المارة قاصدا من ذلك إبعاده عن أعين ذويه، و قام بهتك عرض الطفل الذي لم يبلغ من العمر أثنى عشرعامًا، بالقوة والتهديد بأن أشهر صوبه السلاح الأبيض، مهددا إياه بـ إلحاق الأذى به إن لم يرضخ له وحسر عنه وتعدى عليه.

و تابعت تحقيقات النيابة أن تقرير الطب الشرعي الموقع موضوعيا على الطفل المجني عليه ثبت وجود شرخ شرجي حول الدبر ومصاب بكدم حلقي بلون أزرق، و وجود علامات ومظاهر تشير إلى التعدي عليه جنسيا وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، إذ كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى أم المصريين على المجني عليه تبين وجود جرح قطعي بفتحة الشرج طوله حوالي ٢ سم .

ثبت بتحقيقات النيابة العامة بسؤال الطفل المجني عليه، أنه حال سيره بالطريق العام متوجها إلى محل عمل والده، استوقفه المتهم وأشهر في وجهه سلاح أبيض كتر - مهدداً إياه به، واصطحبه عنود إلى محل سكنه، وبوصولهما قام بملامسة مواطن عفته واعتدى عليه جنسيا عدة مرات، محدثاً إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت قرارها السابق ضد المتهم.