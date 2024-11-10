بالصور.. تفاصيل سقوط أكبر مهربي "الشابو" لمصر ومعه مخدرات بـ200 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة للبلاد تقدر قيمتها المالية بـ 200 مليون جنيه، في ضربة استباقية حاسمة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام تشكيل عصابي يتزعمه عنصر إجرامي دولي شديد الخطورة "يحمل جنسية إحدى الدول"، يُعد من أكبر مهربي المواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو"، ويعاونه (4 أشخاص "بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول") بتهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" ومحاولة ترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم (بنطاق محافظتي القاهرة – البحرالأحمر)، وبحوزتهم (400 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 5 سيارات – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية، في مواجهة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، والتصدي الحاسم لها وتوجيه الضربات الاستباقية للتشكيلات العصابية القائمين على جلبها وتهريبها لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع، وحفاظاً على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.