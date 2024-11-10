قرار من القضاء بشأن محاكمة 58 متهمًا في قضية "خلية العمرانية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 58 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية العمرانية" إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل، وذلك لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أنه في الفترة من عام 2017 حتى 7 يناير 2023، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى خارج مصر، تولى المتهمون قيادة جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون. وكان الهدف من هذه الجماعة، بحسب النيابة، هو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب عدة جرائم تتعلق بالإرهاب، منها التمويل لجماعات إرهابية، حيث قاموا بجمع وتلقي الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات لتسليح وتمويل جماعة إرهابية، بهدف استخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية. وتشير التحقيقات إلى ارتباط هذه الخلية بتنظيم "داعش"، وأن المتهمين كانوا يهدفون إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.