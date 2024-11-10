"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تُظهر الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهدًا كبيرًا في مواجهة الجريمة وتعزيز الأمان العام.

وأسفرت الجهود عن ضبط 191 قطعة سلاح ناري، 329 قضية مخدرات وتنفيذ 85599 حكم قضائي متنوع، وضبط 12 متهما هاربا، وضبط 19 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 272 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 19651 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.