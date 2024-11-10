مزقها دب ودفنها.. لن تصدق كيف نجت امرأة من موت محقق؟

وكالات

في حادث صادم وقع في غابة كثيفة في سيبيريا، تعرضت امرأة لهجوم وحشي من دب بري تركها في حالة خطيرة، بعد أن مزق جسدها ودفنها تحت أوراق الشجر، حيث تُركت وحدها في خوف مروع من أن يعود الدب لالتهامها في وقت لاحق.

كانت ناتاليا باستيرناك، عاملة بريد تبلغ من العمر 55 عامًا، في رحلة مع صديقتها المسنّة فالنتينا جوروديتسكايا في غابة منطقة آمور لجمع عصارة شجرة البتولا، فجأة، هاجمهن دب ضخم، بدأ في تمزيق جسد ناتاليا بشراسة، بينما حاولت صديقتها الهروب.

بمخالب الدب الحادة، تمزق جسد ناتاليا في دقائق، حيث أصيبت بجروح عميقة في رأسها وذراعيها وساقيها. وفي اللحظات العصيبة، أدركت ناتاليا أن حياتها قد تقترب من نهايتها، وأصبحت تفكر في الموت كخيار أفضل من أن تكون عبئًا على عائلتها. طلبت من صديقتها الهروب لطلب المساعدة بينما كانت هي نفسها تحت رحمة الدب.

لحسن الحظ، لم يلتهمها الدب فورًا. بل قام بسحب جسدها ودفنها تحت أوراق الشجر، تاركًا إياها في حالة من الرعب، خائفة من أن يعود لالتهامها في أي لحظة. بعد ساعات من الحراسة التي فرضها الدب على "فريسته"، تم اكتشاف مكانها من قبل مجموعة من الصيادين.

مسلحًا ببندقية قوية، رأى سيرجي إيفانوف الدب "يحرس فريسته" - السيدة باسترناك. "نظرت فرأيت امرأة مدفونة بالكامل تقريبًا"، هكذا قال في أعقاب الحادث. "لم يكن يظهر من المشهد سوى وجهها الملطخ بالدماء وذراع واحدة، لكنها كانت على قيد الحياة وتتنفس".

وانتابته غريزة الصيد، فأطلق رصاصة على الدب - مما أنهى حياته في لحظة. وبينما كان لا يزال مذعورًا عندما اقترب منها لمساعدتها على النهوض، سألته ناتاليا المرعوبة: "هل قتلت الدب؟!" وبعد أن خرجت من مخالب الدب بأمان، تم نقل الأم إلى المستشفى في حالة صدمة شديدة. وهناك، أمضت عدة أسابيع تتعافى من الهجوم المروع، ولم تكن قادرة على المشي طوال الوقت.