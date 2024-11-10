10 سنوات لـ عاطلين حاولا قتل محاسب في النزهة

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل محاسب، وسرقة مبلغ مالي بحوزته في منطقة النزهة بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم الشرطة، يفيد بوصول مصاب لمستشفى بالنزهة، جراء قيام شخصين بضربه ومحاولة سرقة مبلغ مالي منه أثناء سيره في الشارع.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتم القبض عليهما، وتبين أنهما عاطلين ولهما معلومات جنائية بالسجلات الرسمية.

واعترفا المتهمان باعتراض المجني عليه لسرقته، كما حاولا الشروع في قتله بسبب مقاومتهما أثناء السرقة، فتم تحرير المحضر، وأحيلا إلى المحكمة التي اتخذت القرار السابق.