المباحث عملت لها كمين.. المؤبد لـ"المعلمة منة" تاجرة الكيف في عين شمس

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، المتهمة "منة ال."، بالسجن المؤبد غيابيا، لإحرازها كميات من الهيروين في عين شمس.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة "منة ال."، 38 سنة- ربة منزل، في 8 مايو 2024 بدائرة قسم عين شمس، أحرزت بقصد الإتجار جوهرا مخدرا- الهيروين- بقصد الإتجار فيه.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن المتهمة تقوم بالإتجار في الهيروين، وبانتقال أحد ضباط الإدارة وإجراء عملية شراء وهمية معها على أكياس لذات المخدر تبين احتوائها على جوهر الهيروين المخدر، فتم ضبطها وبتفتيشها عثر بحوزتها على أكياس من الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان الكتروني، وبمواجهتها أقرت بالاتجار في الهيروين.