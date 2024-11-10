ألقوا أكياس مياه على سيارة.. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على شخص بالإسكندرية

كتب-علاء عمران :

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تعليقًا مدعومًا بصورتين ادعى فيه صاحب الحساب تعرضه للتعدي من قبل عدة أشخاص آخرين باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته في دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

و بالتحقق من الواقعة تبين أن قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغًا من الشاكي وهو عامل بقاعة حفلات ومقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل بعض الأشخاص الذين قاموا بإلقاء أكياس تحتوي على مياه على سيارة "ميكروباص" كان يستقلها، وعند محاولته معاتبتهم، قاموا بالتعدي عليه بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابته بخدوش باستخدام سلاح أبيض.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة كما ورد في البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.