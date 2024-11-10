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خلافات حول الجيرة.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل طالب بالسويس

12:16 م الأحد 10 نوفمبر 2024

جثة -أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل طالب بالسويس، وضبط مرتكب الواقعة

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، من إحدى المستشفيات بوصول طالب مصاب بجرح نافذ، وتوفي أثناء إسعافه على إثر التعدي عليه من آخر بدائرة القسم.

وبالفحص تبين من خلال الفحص والتحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعاطل له معلومات جنائية بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السويس شرطة فيصل خلافات مقتل طالب
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