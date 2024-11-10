"عشيق مُنتقب".. رحمة خططت للتخلص من زوجها وصرخت: "إلحقوني رمضان اتقتل"

كتب- عاطف مراد:

مُتخفيا في زي حريمي ونقاب، كان ضياء يتردد على مسكن عشيقته - على مدار 4 سنوات- حتى اكتشف أمرهما، فقررا التخلص من الزوج؛ ليتمكنا من الزواج. تركت "رحمة" باب المسكن مفتوحا، وهاتفت عشيقها لتنفيذ المخطط، صعد العشيق وانقض طعنا على الزوج، أرداه قتيلًا في الحال، وفر هاربًا.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في شهر مايو 2019 بمنطقة شبرا الخيمة.

قبل سنوات، انتقل المجني عليه "رمضان ا." (57 سنة)، من مسقط رأسه بمحافظة سوهاج، إلى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، عمل في تجارة الأدوات المنزلية حتى تمكن من شراء قطعة أرض، وأنشأ عقارا بغرض الاستثمار.

في الطابق الأرضي من العقار 4 محلات، أحدها اتخذه صاحب العقار لتجارته، بينما استأجرت جارته محلا ثانيا أقامت به مشروع كوافير حريمي.

بين الحين والآخر كانت "رحمة – 29 سنة" ابنة صاحبة الكوافير تترد عليها لمساعدتها. ما إن شاهدها صاحب العقار، اجتذبه جمالها وقرر الارتباط بها، تقدم لخطبتها لكنها رفضت إلا أن أسرتها وافقت وأرغمتها على الزواج منه، فرضخت لذلك وتزوجته وأقاما في إحدى شقق العقار.

رُزق الزوجين بثلاثة أبناء، عاشوا حياة مستقرة، حتى تعرفت الزوجة على شاب في نفس عُمرها "ضياء". شيئا فشئيا توطدت علاقتهما، كانت الزوجة تستقبله في مسكنها مستغلة انشغال زوجها في تجارة الأدوات المنزلية.

في إحدى المرات، وبينما العشيق يُغادر مسكن عشقته، شاهده أحد سكان العقار، فأخبر الزوج محذرا إياه من تردد الشاب على المسكن، لكن الأخير لم يهتم للتحذيرات.

بعدما ذاع صيت العشيقين في المنطقة، لجأ "ضياء" إلى حيلة ليتخفى عن أبصار الناس، ارتدى زي حريمي ونقاب، وظل يتردد على مسكن عشيقته لمدة 4 سنوات، حتى اكتشفت حيلته بعدما لحق به أحد السكان محاولا الإمساك به.

طلبت الزوجة الطلاق، لكن زوجها رفض، فقررت التخلص منه، وضعت خطة بالاتفاق مع عشيقها.

صباح يوم الخميس 2 مايو 2019، توجهت الزوجة إلى محل عملها، تاركة باب الشقة مفتوحا، ثم هاتفت عشيقها الذي دخل الشقة وانقض على الزوج النائم طعنا بسكين أرداه قتيلا في الحال.

في الظهيرة عادت الزوجة إلى المسكن، بدعوى الاطمئنان على زوجها، ظلت تصرخ "ألحقوني رمضان اتقتل، ألحقوني جوزي مدبوح".

أبلغ الأهالي ضباط قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى تورط الزوجة في ارتكاب الواقعة، تمكن ضباط المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها.

"كان عايزني أتطلق.. بيغير عليا من جوزي".. بتلك الكلمات أقرت الزوجة بارتكابها الجريمة بالاشتراك مع عشيقها، لافتة إلى أنها طالبت زوجها بتطليقها أكثر من مرة ولكنه رفض.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.