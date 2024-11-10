"المرور" تحرر 1910 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحرير 1896 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 دراجة نارية مخالفة، و12417 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و1910 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.