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حريق هائل في مخزن قطع غيار بعين شمس.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء

05:38 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

حريق هائل بمخزن - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل مخزن قطع غيار أسفل برج سكني بعين شمس مساء الجمعة.

مأمور قسم شرطة عين شمس تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بجسر السويس.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مخزن قطع غيار ببدروم العقار رقم 186 والمكون من 10 طوابق، وتمام الإخماد مع تنفيذ عملية التبريد.

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