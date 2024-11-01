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"جثة على الأسفلت"..الداخلية تكشف كواليس الفيديو المروع في مصر الجديدة

04:52 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    جريمة قتل في مصر الجديدة
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    مقتل شاب في مصر الجديدة
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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي يظهر حادثة تعدٍ بالضرب بسلاح أبيض أدت إلى مقتل شخص في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

ووفقًا للتحريات، تبين أنه في يوم 30 أكتوبر الماضي، وقعت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين مالك محل عصائر (طرف أول) وشريك بمقهى مجاور (المجني عليه)، بسبب خلافات حول ملكية العقار الذي يضم المحل. فقد زعم المجني عليه امتلاكه لحصة بالعقار ورغبته في طرد الطرف الأول بعد شرائه الشقة الواقعة فوق المحل.

تصاعد الخلاف حتى أقدم مالك المحل على التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته إصابة بليغة أدت إلى وفاته. وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني في موقع الحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

جريمة قتل مصر الجديدة جريمة على الهواء كاميرا توثق مشاجرة تنتهي بقتل شريك مقهى
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