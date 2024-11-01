تنفيذ 62 ألف حكم قضائي وضبط 284 قضية مخدرات في 24 ساعة

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث نجحت خلال 24 ساعة في ضبط 284 قضية مخدرات، و103 قطع سلاح ناري، إضافةً إلى تنفيذ 62,056 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود الوزارة المستمرة لمواجهة أعمال البلطجة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك بهدف تعزيز السيطرة الأمنية وتحقيق الأمان في جميع أنحاء البلاد.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة على حداها وباشرت النيابة التحقيق.