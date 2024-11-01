المرور يضبط 33 ألف مخالفة في 24 ساعة ويشدد الرقابة على المخالفين

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قوانين المرور على السائقين وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 33,678 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت الحملة ضبط 1,479 مخالفة قيادة دون تراخيص، و36 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 16,098 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و1,464 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة للوقوف العشوائي.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.