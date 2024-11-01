"سرقات بالفيزا والتسلق وكسر الكالون".. ضبط تشكيلات عصابية متنوعة في القاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيلات عصابية متعددة تتورط في ارتكاب جرائم سرقة متنوعة بعدة مناطق، ضمن جهود مكثفة لمكافحة الجريمة.

جاء في التفاصيل أن قوات الأمن ألقت القبض على عاطل وزوجته بدائرة قسم شرطة الأميرية، وكلاهما من ذوي المعلومات الجنائية، حيث تخصّص نشاطهما في سرقة كروت الفيزا من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي. وقد أقر المتهمان بمراقبة الضحايا لمعرفة الأرقام السرية قبل سرقة الكروت واستخدامها لإجراء عمليات شراء، وتم ضبط دراجة نارية تُستخدم في تسهيل عملياتهما. واعترفا بارتكاب خمس وقائع سرقة بالأسلوب ذاته وأرشدا عن بعض المسروقات.

وفي سياق متصل، تم ضبط عاطل آخر في دائرة قسم شرطة النزهة تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك. وبمواجهته، اعترف بجرائمه وأرشد عن المسروقات.

وفي قسم شرطة عين شمس، أُلقي القبض على عامل، ذو سجل جنائي، بحوزته هاتف محمول وساعة يد، اعترف أنها من متحصلات سرقات من داخل المنازل بأسلوب كسر الكالون. وأوضح المتهم أنه نفذ ثلاث سرقات بنفس الأسلوب، وتمت مصادرة جميع المسروقات.

وضبطت الشرطة كذلك حارس عقار في دائرة قسم شرطة البساتين بعد تورطه في سرقة أموال بعملات محلية وأجنبية وساعة يد حريمي من إحدى الشقق السكنية. وبإرشاده تم ضبط المسروقات كاملة.

وفي منطقة الخليفة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل له سجل جنائي متورط في سرقات من داخل المنازل باستخدام أسلوب التسلق. اعترف المتهم بارتكاب حادثتين مماثلتين، وأشار إلى أنه باع المسروقات لبعض المتعاونين، الذين تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين،