القبض على عامل ينقب عن الآثار فجرًا بالحوامدية

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على شخص لاتهامه بالتنقيب عن الآثار خلسة بمنزل بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

فجر الجمعة، ورد بلاغ إل شرطة النجدة بوجود أعمال حفر في منزل بإحدى القرى والاشتباه في وجود أعمال مخالفة للقانون.

تحركت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثرت على حفرة بعمق 15 مترًا وتحفظت على الأدوات المستخدمة في الحفر واصطحبت المتهم إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث مع إيفاد لجنة لمعاينة المنزل.