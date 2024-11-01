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الأم طبيبة وطفلاها في خطر.. تطورات جديدة في سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

01:35 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بالبدرشين.

الأم طبيبة نساء وتوليد تدعى "خديجة 35 سنة" مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بينما يعاني اثنان من أطفالها من توقف بعضلة القلب ويخضعان لمحاولة إنعاش.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع الجنوب إخطار من مأمور مركز شرطة البدرشين بورود إشارة من إدارة شطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة بجوار كوبري أبو صير.

انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بمعدات مجلس المدينة وإدارة الدفاع المدني، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد ربة منزل تقود سيارة ملاكي وسقوط المركبة في الترعة المتاخمة للطريق.

أسفر عن الحادث إصابة الأم و3 أطفال "ولدان - بنت" ونقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج واستخرج لودر تابع لمجلس المدينة السيارة المنكوبة.

تطورات جديدة حادث سقوط سيارة ترعة المريوطية الأم طبيبة طفلاها في خطر
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