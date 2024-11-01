"ضرب أخوه بالنار".. كواليس جريمة "كيد النسا" في البدرشين



كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل عامل شكوى زوجته من سلفتها "زوجة أخيه" وزعمها اعتداءها عليها بالضرب والسب، فأسرع معاتبًا شقيقه لكن الثاني دافع عن زوجته "مراتي مش غلطانة".

مع تشبث الأخوين كل برأيه ودفاعه المستميت عن نصفه الآخر، تطورت مشادة نشبت بينهما إلى مشاجرة أحضر على أثرها أحدهما بندقية خرطوش وأطلق النار على "ابن أمه وأبوه" وأرداه قتيلا في الحال.

العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب وجه ضباطه بسرعة فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها وتحديد وضبط الجاني والسلاح المستخدم.

الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين قاد مأمورية طاردت المتهم بعد هروبه، وأمكن ضبطه وأقر بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لنقلها إلى مشرحة زينهم للتشريح بمعرفة مصلحة الطب الشرعي.