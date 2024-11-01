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العناية الإلهية تنقذ البدرشين من كارثة

01:05 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

صورة لمكان الحريق

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كتب - محمد شعبان:

منعت العناية الإلهية وسرعة وصول رجال الإطفاء كارثة محققة بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

اللواء عاصم أبو الخير مساعد مدير امن الجيزة لقطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورورد بلاغ بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع النيل.

دفع اللواء محمد العلدي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع قطاع الجنوب.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمحلين أسفل عقار بجوار محطة وقود، وأخمد رجال الدفاع المدني النيران دون امتدادها إلى المحطة أو الشقق السكنية بالعقار.

العناية الإلهية تنقذ البدرشين من كارثة سرعة وصول رجال الإطفاء كارثة محققة جنوب الجيزة
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