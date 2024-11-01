إعلان

إصابة أم وأطفالها الثلاثة إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

12:59 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيبت أم وأطفالها الثلاثة إثر سقوط سيارة ملاكي تقلهم بترعة المريوطية جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين إخطارًا من إدارة شطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة قبل كوبري أبو صير.

انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بمعدات مجلس المدينة وإدارة الدفاع المدني، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد ربة منزل تقود سيارة ملاكي وسقوط المركبة في الترعة المتاخمة للطريق.

أسفر عن الحادث إصابة الأم و3 أطفال "ولدان - بنت" ونقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج واستخرج لودر تابع لمجلس المدينة السيارة المنكوبة.

إصابة أم وأطفالها الثلاثة سقوط سيارة ملاكي ترعة المريوطية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العناية الإلهية تنقذ البدرشين من كارثة

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة