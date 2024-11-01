إصابة أم وأطفالها الثلاثة إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

كتب - محمد شعبان:

أصيبت أم وأطفالها الثلاثة إثر سقوط سيارة ملاكي تقلهم بترعة المريوطية جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين إخطارًا من إدارة شطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة قبل كوبري أبو صير.

انتقلت الخدمات الأمنية مدعومة بمعدات مجلس المدينة وإدارة الدفاع المدني، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد ربة منزل تقود سيارة ملاكي وسقوط المركبة في الترعة المتاخمة للطريق.

أسفر عن الحادث إصابة الأم و3 أطفال "ولدان - بنت" ونقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج واستخرج لودر تابع لمجلس المدينة السيارة المنكوبة.