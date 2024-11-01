أكاديمية الشرطة تطلق دورات تدريبية جديدة لتطبيق قواعد "نيلسون مانديلا" في معاملة السجناء



كتب- علاء عمران:

واصلت أكاديمية الشرطة تنظيم دورات تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.

حيث عُقدت دورة تدريبية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، للأفراد والمدنيين بوزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

شمل برنامج الدورة العديد من المحاور المهمة، من بينها الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، والمعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، ومتطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية. كما تم تناول إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، وكيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات، بالإضافة إلى التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة، ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل.

تعكس هذه الدورة حرص وزارة الداخلية على تعزيز القدرات الذاتية للعناصر البشرية في المجالات الأمنية المختلفة. ووجه مسؤولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على التعاون المثمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة، وتهدف إلى إعداد وتدريب العاملين في المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يتوافق مع القوانين المصرية، وذلك لتحقيق أفضل معدلات الأداء بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.