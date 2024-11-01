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"الداخلية تكشف ملابسات الفيديو المثير للجدل.. معلم يتنمر على تلاميذه في المنيا

11:40 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تفاصيل واقعة تعدي مدرس على عدد من التلاميذ بإحدى المدارس.

بدأت الأحداث بتلقي مركز شرطة بني مزار بلاغًا من مدير إحدى المدارس يتضرر فيه من مدرس في ذات المدرسة، حيث قام بتصوير ونشر مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن مشاهد تنمر وتعدٍ على بعض التلاميذ.

وبعد الفحص، تم استدعاء المدرس المشكو في حقه. وعند مواجهته، أقر بصحة ما جاء في مقطع الفيديو، مؤكدًا أن الواقعة كانت على سبيل المزاح مع التلاميذ بهدف تحفيزهم على الدراسة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة.

وزارة الداخلية الداخلية تكشف ملابسات الفيديو المثير للجدل معلم يتنمر على تلاميذه المنيا
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