تفحم سيارة ملاكي ونقل قائدها للمستشفى بطريق السويس

كتب - محمد شعبان:

يصارع قائد سيارة الموت إثر إصابته بتوقف عضلة القلب جراء اشتعال سيارته الملاكي بطريق القاهرة السويس اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة بالكيلو 4.5 ووجود مصاب.

انتقلت الخدمات المرورية مدعومة بسيارة إطفاء، وتبين بالفحص اشتعال سيارة ملاكي أمام مطعم شهير، وتم نقل مصابا إلى مستشفى الكهرباء.

رجال الدفاع المدني أخمدوا الحريق تمهيدًا لتجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.