إعلان

قتيل ومصاب في مشاجرة بالرصاص بالبدرشين

10:53 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

تعبيرية عن إطلاق نار - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - محمد شعبان:

قٌتل شخص وأصيب آخر بطلق ناري في مشاجرة بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود ضحيتين بقرية سقارة.

رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

التحريات الأولية بينت مقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري إثر مشاجرة بجوار مسجد أبو هاشم، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجاني والسلاح المستخدم.

الشرطة فرضت كردونًا أمنيا بمسرح الجريمة انتظارًا لوصول النيابة ومعاينة جثمان القتيل فيما نقلت المصاب إلى المستشفى المركزي للعلاج.

قتيل ومصاب مشاجرة بالرصاص البدرشين محافظة الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تكشف ملابسات اختفاء طفل وعودته إلى منزله بعد ساعات في سوهاج

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة