إعلان

القبض على عاطلين سرقا حقيبة أموال من سيارة بالوراق

10:46 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

ضبط متهمين-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة على عاطلين لاتهامهما بسرقة حقيبة بها مبلغ مالي من داخل سيارة بالوراق.

مأمور قسم شرطة الوراق العميد محمد الجيار تلقى بلاغا من شخص باكتشافه كسر زجاج سيارته وسرقة حقيبة.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم توصلت إلى تورط عاطلين لاحدهما معلومات جنائية في ارتكاب الواقعة باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد طارق رئيس المباحث من ضبطهما وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

عاطلين سرقة حقيبة أموال سيارة الوراق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمن الجيزة: عاطل وراء سرقة مكاتب منشأة حكومية بالقناطر

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة