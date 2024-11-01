القبض على عاطلين سرقا حقيبة أموال من سيارة بالوراق



كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة على عاطلين لاتهامهما بسرقة حقيبة بها مبلغ مالي من داخل سيارة بالوراق.

مأمور قسم شرطة الوراق العميد محمد الجيار تلقى بلاغا من شخص باكتشافه كسر زجاج سيارته وسرقة حقيبة.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم توصلت إلى تورط عاطلين لاحدهما معلومات جنائية في ارتكاب الواقعة باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد طارق رئيس المباحث من ضبطهما وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.