المرور يشهد انسيابية كاملة في القاهرة والجيزة وسط تواجد أمني مكثف

كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية واضحة خلال فترة الذروة الأولى، مع انتشار أمني مكثف لمتابعة حركة السير في الشوارع والميادين.

واتسمت حركة السير بانسيابية ملحوظة في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السيارات عبر جميع المداخل المؤدية إلى الميدان، كما كانت حركة السير سلسة أعلى كورنيش النيل للمتجهين نحو مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وشهدت مناطق مثل كوبري أكتوبر وميداني روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض استقرارًا في حركة السير، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد.

وفي الجيزة، سارت حركة المرور بسلاسة على محاور مثل شوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وكذلك نزلة الدائري باتجاه الصعيد، ومنطقتي الوراق والمريوطية، حيث انتشرت الخدمات المرورية بكافة الطرق.

وعلى الطريق الزراعي، كانت حركة السيارات منتظمة للقادمين من مدينة بنها باتجاه ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك امتداد كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط حضور مكثف لرجال المرور لمراقبة الحركة المرورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات عبر المحاور والميادين بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة، كما تم تجهيز الأوناش المرورية لرفع أي معوقات قد تعترض الحركة، سواء كانت حوادث أو أعطال.

وعلى صعيد التنسيق، جرى التعاون مع إدارات المرور بجميع المحافظات، حيث تم نشر الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإبلاغ الفوري عن حالة الطرق.