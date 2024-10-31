3 حالات تسمم في منشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة طعام يشتبه في عدم صلاحيتها بمركز منشأة القناطر اليوم الخميس.

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر بمديرية امن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات تسمم بمدخل قرية أبو غالب.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة أيمن معوض 52 سنة، روماني هلال 29 سنة ويوسف عبده 51 سنة بحالة تسمم غذائي بمنطقة الزارع بطريق سجن القطا.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.