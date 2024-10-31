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3 حالات اختناق في حريق شقة بالشرابية

11:10 م الخميس 31 أكتوبر 2024

حريق شقة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بينهم شرطي بحالة اختناق نتيجة حريق شقة الشرابية اليوم الخميس.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الحريري.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة نائبه لإداة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقو بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق مما أسفر عن 3 حالات اختناق أحدهم رجل إطفاء وخضعوا للإسعافات اللازمة.

حريق حريق شقة حريق الشرابية القاهرة النجدة الحماية المدنية
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