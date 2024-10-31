3 حالات اختناق في حريق شقة بالشرابية
11:10 م الخميس 31 أكتوبر 2024
كتب - محمد شعبان:
أصيب 3 أشخاص بينهم شرطي بحالة اختناق نتيجة حريق شقة الشرابية اليوم الخميس.
تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الحريري.
3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة نائبه لإداة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.
تبين بالفحص نشوب حريق بشقو بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق مما أسفر عن 3 حالات اختناق أحدهم رجل إطفاء وخضعوا للإسعافات اللازمة.
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