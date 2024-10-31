"هنا اتقتلت في الشارع".. قرار جديد من المحكمة بشأن جريمة قتل طالبة بولاق الدكرور

كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل الطفلة "هنا" طالبة الصف الثاني الإعدادي، وطعن والديها "فرج" و"سمية"، والتعدي على شقيقها "إبراهيم" بسلاح أبيض؛ إثر معركة دامية دارت بينهما بسبب خلافات جيرة سابقة، بمنطقة بولاق الدكرور.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي المُوقع على جثمان الطفلة، لتحديد أسباب الوفاة وكشف ملابسات الجريمة، وإعداد تقرير وافٍ عن الحادث، وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

كان رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده بوقوع مشاجرة بين "ترزي" وأسرته وجيرانه في شارع عبد المنعم رياض المتفرع من ترعة زنين ووجود قتيل ومصابين.

تحريات رجال البحث الجنائي، أفادت بنشوب مشادة كلامية بين طرف أول "فرج" ترزي وأسرته وطرف ثاني ( "م."، و"ح"، و"س"، و"ح") تحولت إلى مشاجرة تعدى على إثرها الطرف الثاني على الأول، عقب تجديد خلاف سابق وقع قبل 3 أشهر.

وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهمين تعدوا على "فرج" والد الطفلة "هنا" بالأسلحة البيضاء وسط الشارع حتى فقد وعية، وحال دفاع زوجته "سمية" عنه كالها أحد المتهمين بطعنة نافذة أسفل الصدر، ثم لاحق الطالبة بثلاث 3 طعنات في الجسد أوقعها قتيلة قبل إسعافها في المستشفى بعد عودته من المدرسة.

تمكن رجال مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهمين، و بعرضهم على جهات التحقيق أصدرت النيابة قرارها بحبسهم، وقرر قاضي المعارضات التجديد لهم .