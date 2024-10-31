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بالصور - النار طالعة من الشبابيك.. حريق هائل يلتهم شقة في مساكن شيراتون

09:29 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    حريق يلتهم شقة في مصر الجديدة
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    حريق شقة في مساكن شيراتون
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كتب ـ رمضان يونس:

اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية في مساكن شيراتون بالنزهة، مساء اليوم الخميس.

إدارة شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة ونيران كثيفة من داخل شقة سكنية في عقار سكني مكون من 9 طوابق بمساكن شيراتون بمنطقة النزهة.

قوة أمنية من رجال الشرطة مدعومة بسيارات إطفاء انتقلت إلى موقع الحريق، لمحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي الشقق السكنية المجاورة بالعقار، خاصة وأن ألسنة اللهب قد تصاعد من خلال نوافذ الشقة.

واستعانت قوات الحماية المدنية بسلم هيدروليكي للسيطرة على الحريق، فيما يجرى رجال الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة النيران داخل الشقة مرة أخرى.

حريق شقة سكنية مساكن شيراتون قوات الحماية المدنية
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