هيكل عظمي تحت الكوبري.. الجنايات تدين لصوص الشرابية في جريمة "مزلقان أبو وافية"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "8" بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل وسايس و3 عمال بالسجن المُشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بضرب سائق توك توك وإلقائه من أعلى كوبري مزلقان أبو وافية "الفرز".

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م.ط" في تحقيقاتها بالقضية التى حملت رقم 3657 لسنة 2024 جنايات الشرابية، والمقيدة برقم 1205 لسنة 2024 كلي شمال القاهرة، تهمة ضرب المجني عليه "محمد جمال" عمدًا بغير سبق إصرار او ترصد وذلك إثر مشادة نشبت بينهما تعدى خلالها بعدة ضربات بالأيدي مما أدى لسقوطه من أعلى كوبري أبو وافية ـ الفرزـ أرضا محدثا له إصابته التى أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.

وأسندت النيابة للمتهمين الخمسة "محمد طارق" و"محمد.ح" و"محمد .خ" وأحمد.س" و"أحمد.س"، حيازة جوهر الحشيش"، وسرقه المجني عليه بعد وفاته.

وفق تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهمين من الأول حتى الرابع – بالتحقيقات بنشوب مشاجرة فيما بين المتهمين الثاني والرابع فهم المجني عليه لمناصرة المتهم الثاني فاعترض المتهم الأول "م. ط" طريقه ونشبت بينهما مشاجرة منفردة بحافة العامود الخرسانى أعلى كوبري مزلقان الفرز ـ أبو وافية ـ؛ إذ اعترفوا المتهمين جميعا بتعاطيهم للمواد المخدرة ، حيث أقر الثاني بتعاطيه جوهراً لمادتين مخدرتين "الايس والبودر"، وأقر الثالث بتعاطيه جوهرا لمادة مخدرة "البودر" أما الرابع بتعاطيه جوهراً لمادتين مخدرتين "البودر والحشيش" والخامس بتعاطي جوهراً مخدراً لمادة "الحشيش".

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، الصفة التشريحية، أن الجثمان عبارة عن رفات لبقايا هيكل عظمي بحالة تحلل رمي متقدم مع فقد بالأنسجة الرخوة بها عدا الساقين، وفقد بعظام الطرفين العلويين وأجزاء من الأضلاع وأجزاء من الحوض ولم يتبين وجود كسور او شروخ بعظام الجمجمة أو عظام الطرفين السفليين ولا يوجد فنياً ما يمنع من أن يكون فقد الانسجة الرخوة بالرفات نتيجة النهش الحيواني للجثة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية ثبت أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من جثمان "محمد جمال" قد تطابقت في أحد شقيها مع أحد شقي البصمة الوراثية في الحمض النووي المستخلص بعينة دماء والدته "سماح أحمد ح"، وذلك في جميع المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مما يعني أنه لا يوجد ما يمنع كون عينة عظام المتوفي تخص ابن سالفة الذكر، بإثبات تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية.

وفي وقت سابق؛ صرحت نيابة شرق القاهرة الجزئية، بدفن أشلاء "محمد. ج" سائق "توك توك" (19 عامًا) بعد 32 يومًا من مقتله على يد 5 أشخاص بالشرابية،عقب تطابق تحليل الصفة الوراثية (DNA) الخاص المجني عليه مع الأم، إذ عثرت قوات الأمن على جثة المجني عليه أشلاء في مزلقان الفرز بالشرابية.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بقتل "محمد.ج" 18 عامًا، وتخلصوا من جثته بمقلب قمامة بعد أن سرقوا مصدر رزقه "توك توك" بالشرابية.

أمام رجال البحث الجنائي، اعترف المتهمون بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وسرقة "التوك توك" خاص به، وقاموا بإلقاء جثمانه بالقرب من مزلقان الفرز بالشرابية؛ خشية كشف أمرهم ولاذوا بالفرار. وفق عبد المنعم المحامي دفاع المجني عليه.

التحريات الأولية أوضحت أن المجني عليه "م.ج" تغيب عن أسرته 4 أيام حتى عثر عليه الأهالي جثة هامدة مشوهه بعد أن نهش كلب الجثة من مقلب قمامة بموقع الجريمة "مزلقان الفرز" بدائرة القسم.

تعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم الشرابية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من "مزلقان الفرز" بدائرة القسم وذلك عقب نهش "كلب" الجثة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم، انتقلت إلى محل البلاغ موقع الجريمة و بالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر في حالة تشويه، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أحالت الواقعة للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.