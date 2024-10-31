بنته صورته فيديو.. حكم رادع للطبيب المعتدي على بناته في التجمع



كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة طبيب النساء المتهم بالاعتداء على بناته الثلاث، بالسجن المشدد 15 سنة.

وشهدت قاعة محاكمة "طبيب النساء" المتهم بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاث تحت التهديد داخل مسكنه، حضور 2 من المجني عليهن للإدلاء بشاهدتهما أمام المحكمة.

وقررت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، بانعقاد الجلسة سرية داخل غرفة المداولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، واقعة اتهام طبيب نساء بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاث في غرف خاصة داخل مسكنه بالتجمع الخامس، وأن المتهم ارتكب الجريمة بعد تهديد بناته وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وقالت المجني عليها الأولى في الواقعة، والتي وردت بقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة جديدة مقيدة برقم 26 لسنة 2024 حضر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

وإن المتهم والدهن اعتدي عليها جنسياً بغير رضاها مستغلاً انفراده بها يمسكنها وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

وأضافت المجني عليها أمام النيابة، أن المتهم في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، أن استطالت يده مواطن عفتها وتقبيلها عنوة ونزع في إحداها ملابسها وكشف عورتها حتى اعتدي عليها جنسيا، وأنها ظلت تخطط لتتمكن من تصوير والدها أثناء فعله المرتكب لشقيقتها المجني عليها الثالثة بهاتفها وتقديمه بالأوراق.

وتابعت المجني عليها: "أخبرت إحدى السفارات كونهن يحملن الجنسية الأجنبية، وعلى الفور تم إبلاغ الأمن بالواقعة واتهام والدهن بالتعدي عليهن جنسيا وحبسهن داخل الفيلا الخاصة بالكمبوند.