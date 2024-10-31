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8 مصابين في انقلاب سوزوكي بالطريق الأوسطي

04:13 م الخميس 31 أكتوبر 2024

انقلاب سيارة سوزوكي-أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الأوسطي اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير السيارة اتجاه ميدان الرماية فقد السائق سيطرته على عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب المركبة.

أسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج مع تجنيب السيارة المنكوبة نهر الطريق.

انقلاب سوزوكي 8 مصابين الطريق الأوسطي
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