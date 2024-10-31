نجاة فريق إعداد برنامج شهير من الموت بطريق الواحات

كتب - محمد شعبان:

حادث مروع كاد يودي بحياة طاقم عمل برنامج "العباقرة" بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص تقل فريق عمل البرنامج اصطدمت بها تريلا من الخلف.

أسفر عن الحادث سقوط 11 مصابا نقلوا إلى أقرب مستشفى وحالتهم العامة مستقرة وتتراوح إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم.

قوات الشرطة تحفظت على قائد السيارة النقل وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.