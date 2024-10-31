تفاصيل اتهام نجل الكابتن مجدي عبد الغني بالاعتداء على شاب في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الشيخ زايد تفاصيل اتهام شاب لابن الكابتن مجدي عبد الغني بالاعتداء عليه بالضرب والتسبب في إصابته داخل "مقهى" بمول في مدينة الشيخ زايد.

وأشارت التحقيقات التي أُجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إلى أن المجني عليه يُدعى عمرو رجب، وهو فنان صاعد وشقيق الفنان محمد رجب. وقد وقعت مشادة كلامية بينه وبين يوسف مجدي عبد الغني، ابن الإعلامي الرياضي، أدت إلى اعتداء الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابات به.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة حول اتهام ابن الإعلامي الرياضي مجدي عبد الغني بالتعدي على الشاب عمرو رجب، عقب مشادة نشبت بينهما أثناء سهرهما في مقهى بمدينة الشيخ زايد.

وأوضحت التحريات الأولية أن الشاب تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، يتهم فيه ابن مجدي عبد الغني، مقدم البرامج الرياضية، بالاعتداء عليه والتسبب في عدة إصابات.

وأضافت التحريات أن الشاب ذكر في بلاغه أنه أثناء سهره في بار شهير بمدينة الشيخ زايد، نشبت مشاجرة بينه وبين ابن الإعلامي، مما أدى إلى اعتداء الأخير عليه وإحداث إصابات متعددة به.